محافظ أسيوط يكرّم أسر 6 شهداء ويطلق أسماءهم على مدارس

أسيوط - أسامة صديق:

أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، حرص المحافظة على تكريم أسر الشهداء، لافتاً إلى التنسيق مع الوحدات المحلية، لإطلاق أسمائهم على مدارس بالأماكن التي ينتمون إليها، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لهم.

جاء ذلك خلال تكريمه لـ6 أسر من شهداء القوات المسلحة والشرطة، الذين اغتالتهم يد الإرهاب بالعريش وكمين النقب بالوادي الجديد، بحضور المقدم أحمد عرابي، نائب المستشار العسكري للمحافظة، وهويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية ، وابوالعيون عزتلي رئيس مركز ومدينة ديروط.

وكرم محافظ أسيوط، شهداء مدينة العريش: محمود سيد أحمد، وعلي ماهر عبدالعال، وإبراهيم محمد علام، وكذلك شهداء الشرطة بكمين النقب بالوادي الجديد: مصطفى علي أحمد، ومرزوق عطا أحمد جادالرب، وعبدالسميع فنجري محمد، حيث سلم أسر الشهداء درع المحافظة التذكاري و10 آلاف جنيه مساعدة رمزية تكريما لأرواح الشهداء.

وقال الدسوقي، إن التكريم المادي والمعنوي لأسر الشهداء، أقل شيء يمكن تقديمه لأسر شهداء ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن، والدفاع عن أرضه ضد أي اعتداء من أي جماعة إرهابية، موضحاً أن التاريخ لن ينسى شهداء الوطن لأنهم ضربوا المثل والقدوة في التضحية بأرواحهم من أجل البلاد.

كما استمع المحافظ لطلبات واحتياجات أسر الشهداء، وأمر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها، والتنسيق مع رؤساء المراكز المعنيين لدراستها وتنفيذها، ومساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة وتوفير مصدر دخل مناسب لهم ولأبنائهم.