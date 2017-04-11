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محافظ ومدير أمن القليوبية يرفعان اسم الشهيد "محمد الحارثي" على مدرسة ببنها

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القليوبية – أسامه علاء الدين:

شارك اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، واللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، في رفع لافتة باسم النقيب محمد نجيب الحارثي، على مدرسة "طحلة الثانوية بنات".

وأعلن عادل عطية، مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، إطلاق اسم الشهيد على المدرسة، بحضور عضوى مجلس النواب عن دائرة مركز بنها النائب مجدى سيف والنائب جمال كوش.

وقال "عشماوي": "شهداء الوطن هم مشاعل النور للأجيال القادمة، لأنهم يبذلون دماءهم وأرواحهم، لتظل مصرنا أمنة ومستقرة".

كان النقيب محمد نجيب الحارثى، شهيد طحلة، قد لقي مصرعه فى أحداث تفجيرات الهرم، تاركًا خلفه زوجة وثلاثة أبناء، الابن الأكبر طالب بكلية حقوق، وطفلين بالمرحلة الابتدائية والحضانة.

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