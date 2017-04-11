محافظ ومدير أمن المنوفية يتفقدان اللجان الانتخابية في دائرة "تلا - الشهداء"

المنوفية - مروة فاضل:

تفقد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، واللواء خالد أبو الفتوح، مدير الأمن، اللجان الانتخابية بدائرة "تلا - الشهداء".

ووجه مدير الأمن القوات المسؤولة عن تأمين اللجان، باليقظة التامة وتأمين الانتخابات وتوسيع دائرة الاشتباه.

ويبلغ عدد الناخبين بالدائرة 409 ألف و566 ناخبًا في 104 مقرات انتخابية تضم 192 لجنة انتخابية بالمركزين.

وقال اللواء عمرو عزمي، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، إن غرفة عمليات المحافظة تابعت عملية فتح اللجان من التاسعة صباحًا، وتعمل على تذليل جميع العقبات والمشكلات، التى ترد من غرف العمليات بمركزي "تلا والشهداء"، كما تم تخصيص أرقام تليفونات لتلقى البلاغات بغرفة العمليات بالمحافظة.

ويتنافس 22 مرشحًا على المقعد الفردي لمحمد أنور السادات، الذي أسقطت عضويته في فبراير الماضي، ومن المقرر أن تستمر الانتخابات حتى يوم غدٍ الثلاثاء.