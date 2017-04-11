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لمعاناته من الإدمان.. انتحار "قهوجي" شنقًا في بني سويف

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لمعاناته من الإدمان.. انتحار "قهوجي" شنقًا في بني سويف لمعاناته من الإدمان.. انتحار "قهوجي" شنقًا في بني سويف

مصراوي Masrawy

الانتحار شنقًا

بني سويف ــ أحمد كامل:

لقي "قهوجي" يقيم بقرية البساتين بمركز بني سويف، مصرعه، اليوم الثلاثاء، عقب إقدامه على الانتحار "شنقًا" لمعاناته من الإدمان ووصوله لمرحلة متأخرة، ونُقل لمستشفى بني سويف العام جثة هامدة.

كان مستشفى بني سويف العام، استقبل، جثة هامدة لشخص يدعى "رمضان.ع.س"، 40 سنة، مقيم قرية البساتين التابعة لقرية الكوم الأحمر بمركز بني سويف، مصاب بهبوط في الدورة الدموية وكسور في الجمجمة والرأس، بعد إقدامه على الانتحار شنقًا.

وتبين من التحريات الأولية التي قادها المقدم أحمد عبد اللطيف رئيس مباحث مركز بني سويف، أن المتوفى أقدم على شنق نفسه بربط طرف حبل في رقبته وتعليق الطرف الآخر في سقف الطابق الرابع من منزله في منطقة "السلم"، قبل أن ينقطع الحبل ويسقط من الطابق الرابع إلى الطابق الثالث، ويلقى مصرعه في الحال.

كما أظهرت التحريات أنه اعتاد إدمان المواد المخدرة والتي وصلت به إلى مرحلة متأخرة، دفعته إلى الإقدام على الانتحار.

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