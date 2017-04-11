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تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا

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مصراوي Masrawy

تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا (1)تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا (1)

تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا (2)تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا (2)

تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا (3)تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا (3)

تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا (4)تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا (4)

تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا (5)تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا (5)

تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا (6)تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا (6)

تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا (7)تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا (7)

المنيا - ريمون الراوي :

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص بالمنيا، 85 محضرًا تموينيًا مخالفًا خلال حملة تموينية مكبرة نظمتها الوحدة المحلية، بالتعاون مع مديريات والصحة والطب البيطري، خلال 24 ساعة فقط، بهدف ضبط الأسواق والأسعار ومتابعة المعروض من السلع بالأسواق والمحلات العامة، والوقوف على مدى الالتزام بالقرارات التموينية.

وقال سيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، إن الحملة أسفرت عن تحرير 25 محضرًا متنوعًا ما بين إدارة منشأة دون ترخيص وحيازة سلع دون بيانات وفواتير، و60 محضرًا مخالفًا للمخابز البلدية جاءت مابين "إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، عدم إعطاء بون صرف، عدم نظافة أدوات العجن، عدم الاحتفاظ بميزان حساس".

وأشار "النخيلي" إلى التحفظ على كافة المضبوطات، وتحرير محاضر حيال المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.
في سياق متصل، رفعت الوحدة المحلية 629 طن من القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة الناتجة عن أعمال حفر توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالمدينة، في أثناء متابعة حالة النظافة على مستوى عدد من الأحياء والشوارع الرئيسية بالمدينة وقرى بني موسى واتليدم وجريس، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز وعودة النظافة للطريق العام.

 

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