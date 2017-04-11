بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل

شهدت اللجان الانتخابية بدائرة "تلا - الشهداء" بمحافظة المنوفية، إقبالًا ضعيفًا من المواطنين، حتى ظهر اليوم الثلاثاء، على التصويت في الانتخابات التكميلية على المقعد البرلمانى الذى خلا بإسقاط عضوية محمد أنور السادات.

وخلا بعض اللجان من الناخبين وسط توقعات بزيادة أعداد المصوتين عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية وخروج الموظفين.

ويبلغ عدد الناخبين بالدائرة 409 آلاف و566 ناخبًا في 104 مقرات انتخابية، تضم 192 لجنة انتخابية بالمركزين.

وقال اللواء عمرو عزمي، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، إن غرفة عمليات المحافظة تابعت عملية فتح اللجان من التاسعة صباحًا ومستمرة فى المتابعة مع مركزى تلا والشهداء، وتعمل على تذليل جميع العقبات والمشكلات التى ترد من غرف العمليات بمركزى تلا والشهدا، كما تم تخصيص أرقام تليفونات لتلقى البلاغات بغرفة العمليات بالمحافظة.

وكانت عضوية محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، قد أسقطت من مجلس النواب في فبراير الماضي، بدعوى تقديمه تقارير وبيانات سرية لمنظمات حقوقية في الخارج.