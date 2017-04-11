كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي

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أشاد البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب وسط نادي ليفربول الإنجليزي، بالذكاء الكروي الذي يمتلكه مواطنه وزميله في الفريق روبيرتو فيرمينو، مؤكداً بأنه يستمتع برفقته بفضل التفاهم المثالي بينهما على أرض الملعب، إلى جانب صداقتهما القوية خارج الملعب.

وركز الموقع الرسمي لليفر على تعاون الثنائي البرازيلي لإنقاذ الريدز من فخ الخسارة خلال الشوط الثاني من مباراة ستوك سيتي مساء السبت الماضي، حيث تمكن البديلان من مساعدة الفريق على قلب النتيجة على مضيفه عبر تسجيل هدفي التعادل والتقدم لتنتهي المباراة بنتيجة (2-1).

وأوضح مدى تأثير كوتينيو وفيرمينو على مجريات اللقاء بشكل كبير في ملعب بريتانيا، بعد المشاركة في الشوط الثاني على الرغم من تعرض الأول لوعكة صحية ومعاناة الآخر من الإرهاق.

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هذا وستبقى احتفالات الفريق أمام مدرج جماهير الفريق الضيف في الذاكرة بعد هدف الفوز الذي سجله فيرمينو بتسديدة خيالية، حيث تحدث كوتينيو مع مجلة النادي الرسمية عن العلاقة التي يمتلكها مع حامل الرقم 11 قائلاً: "فيرمينو لاعب ذكي، حيث يتحرك على أرض الملعب بطريقة مناسبة لأسلوب لعبنا".

وأضاف صاحب الـ24 عاماً: "إنه متوفر بشكل دائم لاستلام الكرات ودائماً ما يحاول صنع الفرص للفريق في حال عدم تمكنه من استغلال الفرصة".

وأختتم: "نلعب سوياً في الفريق ونعرف بعضنا البعض جيداً، لذلك التحركات التي نقوم بها على أرض الملعب مألوفة بالنسبة لنا عندما نشارك في مباريات المنتخب، من الجيد أن نحظى بهذا التفاهم أثناء المباريات والحصص التدريبية".