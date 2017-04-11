تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس

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استعاد متوسط ميدان المنتخب الإسباني السابق تشافي، ذكريات نهائي برلين 2015 الذي جمع بين برشلونة ويوفنتوس قبل صدامهما اليوم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح تشافي أن ذكرياته مع تلك المباراة رائعة للغاية فمن المميز الفوز بأخر لقاء له مع برشلونة إلى جانب التتويج ببطولة هامة مثل دوري أبطال أوروبا.

وأضاف تشافي أن اللعب في نهائي دوري أبطال أوروبا حتى لو لـ10 دقائق والفوز باللقاء ورفع الكأس في نهاية المطاف شعور لا يصدق.

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عن مباراة اليوم، قال تشافي أن برشلونة تغير بعض الشيء إلى جانب تدعيم يوفنتوس لصفوفه بلاعبين مميزين للغاية أمثال هيجوايين وديبالا وداني ألفيس وماندجوكيتش، كما أحدث السيدة العجوز ثورة كبيرة في وسط الميدان بعد التفريط في خدمات فيدال وبيرلو وبوجبا.

وأكد تشافي على قوة يوفنتوس في ظل اعتمادها على اللعب بثلاث مدافعين وقدرة الفريق على الضغط على الخصم بقوة وهو أمر ينبغي على لاعبي البرسا التأقلم معه في ظل إمتلاك لويس إنريكي مدرب الفريق الأدوات التكتيكية لمباغتة اليوفي.

وأضاف تشافي أن برشلونة سيعتمد على الاستحواذ على الكرة في الوقت الذي سينتظر فيه يوفنتوس الهجمات المرتدة وبشكل أقل الهجوم المباشر عبر هيجوايين وديبالا، مؤكدا على أن المباراة ستحسم من خلال المهارات الفردية للاعبي الفريقين.