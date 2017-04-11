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القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو

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القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو

التحرير

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يستقبل نادي بروسيا دورتموند الألماني نظيره موناكو الفرنسي، في لقاء الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في أول مباراة رسمية تجمع بين الفريقين.

ولم يتمكن أي فريق فرنسي من التغلب على بروسيا دورتموند في المسابقات الأوروبية على ملعبه سوى مارسيليا في شهر ديسمبر من عام 2011 بنتيجة 3-2.

وسيواجه موناكو الفرق الألمانية للمرة الثالثة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا بعد تعادله في دور المجموعات على ملعبه 1-1 مع باير ليفركوزن قبل الخسارة خارج ميدانه بثلاثية نظيفة.

ونجح بروسيا دورتموند في الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في أخر 5 سنوات، ولم يخسر سوى مباراة واحدة فقط في نسخة هذا العام وكان ذلك أمام بنفيكا في ذهاب دور الـ16.

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ويمتلك دورتموند أفضل سجل تهديفي بين جميع الفرق المتبقية من بعد الدقيقة 76 بواقع 7 أهداف، كما سجل الفريق الألماني 12 هدفا في أخر مبارتين على ملعب سيجنال إيدونا بارك بالفوز على ليجيا وارسو بثمانية أهداف وتسجيل رباعية في شباك بنفيكا.

وبدوره وصل موناكو إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه، ليمتلك ثاني أفضل نتائج الفرق الفرنسية بالوصول إلى هذا الدور خلف باريس سان جيرمان الذي وصل إلى ربع النهائي في 5 مناسبات سابقة.

ونجح موناكو في الوصول إلى ربع النهائي للمرة الثانية في أخر 3 سنوات، ويعود أخر مرة وصل فيها فريق الإمارة الفرنسية إلى نصف النهائي في موسم 2003- 2004 حين وصل الفريق إلى المباراة النهائية وخسرها أمام بورتو البرتغالي.

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