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أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد

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أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد

التحرير

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أشارت صحيفة "ماركا"، إلى تدرب المهاجم البولندي روبرت ليفانودفسكي صباح اليوم بشكل طبيعي رفقة بايرن ميونيخ، وذلك بعد معاناته من ألام في الكتف منذ السبت الماضي، ليصبح جاهزا لمواجهة ريال مدريد غدا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أليانز أرينا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية إلى تعافي مانويل نوير أيضا من إصابته ليمنح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الفرصة لمواجهة ريال مدريد بأقوى تشكيلة بإستثناء غياب المدافع الألماني ماتس هوملز.

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الجدير بالذكر أن وكيل أعمال ليفاندوفسكي أشار في وقت سابق إلى أن لاعبي بروسيا دورتموند تعمدوا إصابة المهاجم البولندي في المباراة الأخيرة في الدوري الألماني، وهو الأمر الذي أشعر بدوره ليفاندوفسكي بالضيق الشديد.

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