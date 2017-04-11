سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إقالة مدرب المنتخب إدجاردو بوزا بسبب ضعف النتائج التي حققها مع المنتخب، وتواجد الأرجنتين في المركز الخامس بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

واستعرض موقع "فور فور تو" أبرز المدربين المرشحين لتولي تدريب المنتحب الأرجنتيني في السطور التالية كالأتي:

1- خورخي سامبولي

على الرغم من تولي بوزا تدريب المنتخب الأرجنتيني في شهر أغسطس الماضي، إلا أن الاتحاد الأرجنتيني كان يرغب حينها في التعاقد مع سامبولي، ولكنه كان ارتبط بالفعل بتعاقد مع إشبيلية، ولكن بعد مرور عام، ومع رحيل المدير الرياضي للفريق الأندلسي مونشي من الممكن أن يفكر سامبولي بتولي تدريب الأرجنتين.

لكن عدم تحقيق سامبولي إنجاز كبير مع إشبيلية من الممكن أن يدفعه للبقاء لموسم آخر لترك بصمة مع الفريق الأندلسي قبل تركه، خاصة أن بنى هذا الموسم فريق قوى ينافس بقوة على لقب الدوري الإسباني ونجح في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا.

2- دييجو سيميوني

وضع سيميوني نفسه بين نخبة المدربين في العالم في الأونة الأخيرة بعدما صنع من أتلتيكو مدريد قوة كبيرة في إسبانيا وأوروبا، ونجح سيميوني في التتويج مع الروخي بلانكوس بالدوري الأوروبي والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا إلى جانب الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في أخر 3 سنوات.

شاهد أيضا

وأشار سيميوني في السابق إلى رغبته في تولي تدريب المنتخب الأرجنتيني عند إقتراب مسيرته التدريبية من الإنتهاء وهو ما يصعب من مهمة الاتحاد الأرجنتيني في التعاقد معه بنهاية الموسم الحالي.

3- خورخي ألميرون

لم يحظ ألميرون بسيرة كروية مميزة بعدما قضى معظمها في المكسيك، إلا أنه تمكن من صنع سمعة تدريبية جيدة للغاية مع الأندية الأرجنتينية مثل جودوي كروز وإنديبندينتي وقيادة لانوس للتتويج بلقب الدوري في عام 2016.

4- مارسيلو جارلاردو

لم يمتلك جارلاردو الخبرة عند تدريبه ريفر بليت في عام 2014، إلا أنه قدم مردود طيبي مع الفريق ونجح في تفادي الخسارة في 31 مباراة متتالية وتوج بلقب كوبا سودا أمريكانا، وقاد الفريق للتأهل إلى كوبا ليبرتادورس بعد غياب 5 سنوات بل وتوج باللقب.