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وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر

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وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر

التحرير

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شارك المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "قمة الابتكار 2017" بدبي، والتي تناقش أحدث الابداعات والممارسات في الصناعة لتقديم حلول مبتكرة للمؤسسات باستخدام التكنولوجيات المتقدمة.

وتتناول جلسات المؤتمر مناقشة أحدث الحلول التكنولوجية والاتجاهات العالمية لاستخدام إنترنت الأشياء لإدارة الموارد الأساسية، وإنشاء مبانٍ ذكية متطورة، وكيفية الاستفادة من الابتكارات الحديثة في تطوير الصناعات المختلفة.

وخلال تواجده في مدينة دبي التقى المهندس ياسر القاضي على خفران رئيس الشئون الحكومية للشرق الأوسط والهند وإفريقيا بشركة "أبل" العالمية، ورئيس الشئون القانونية للشرق الأوسط للشركة، وذلك لبحث أوجه التعاون بين المصرية والشركة، وخاصة في مجال صناعة مراكز البيانات العملاقة وذلك مع استراتيجية القطاع لجعل مركز عالميًا لتلك الأنشطة.

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وسلط الوزير الضوء على التطورات الحديثة في تنظيم قطاع الاتصالات، وبدء نمو صناعة الإلكترونيات المحلية وتصنيع المعدات، والمبادرات القومية لتمكين الكوادر التكنولوجية في التخصصات المُتقدمة؛ مشيرًا إلى أن الدولة لديها حزم وحوافز خاصة معنية بالتصنيع والاستثمار بالمناطق التكنولوجية.

وفي هذا الإطار أبدت الشركة رغبتها الجادة في الاستثمار في مصر، حيث أشاد ممثلي الشركة بالتطور الجاري حاليًا على مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة التكنولوجية، وأن السوق المصرية واعدة لضخ استثمارات جديدة للشركة في مسارات مختلفة والاستفادة من وفرة المبرمجين المصريين الممكنين تكنولوجيًا ولديهم القدرة التنافسية العالية.

هذا وسيبدأ تفعيل العمل المشترك بزيارة مسئولي الشركة لمصر منتصف الشهر القادم بهدف دراسة جادة لإنشاء مركز لتطوير البرمجيات والتطبيقات يتيح ما يقرب من 10 ألف فرصة عمل؛ وكذلك دراسة إمكانية إقامة مركز للبيانات العملاقة خاص بالشركة في أحد المناطق التكنولوجية؛ هذا بالإضافة إلى دراسة فرص الاستثمار في مجالات التصنيع الإلكتروني.

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التحرير

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