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بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

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بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه» بقالو التموين يرفضون استلام حصص الأرز الهندي: «الناس بتشتكي منه»

التحرير

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رفض عدد من بقالي بالقليوبية، استلام حصص الأرز الهندي المقررة علي البطاقات التموينية؛ بسبب عدم إقبال المواطنين عليه.

وقال بقالو التموين، في شكوي رسمية لمديرية التموين، إن مخازن الشركة العامة لتجارة الجملة تفرض عليهم استلام الأرز الهندي، مؤكدين تكرار شكاوى المواطنين من هذه النوعية.

من جانبه، أكد أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، استلام البقالين للدفعة الأولى من الأرز الهندي من إجمالي الحصة المقررة للمحافظة، حيث تقدر بـ4 آلاف طن، مشددا على أنه لن يتم إجبار أحد لاستلام الدفعة الثانية.

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وناشد "السيد"، المواطنين بتحديث بياناتهم التمونية قبل 30 يونيو القادم، لافتا بأن استمارات تحديث البيانات متوافرة بالمجان بجيمع مكاتب التموين، ويقوم المواطن بملء البيانات الصحيحة بمعرفته، وتسليمها لأي مكتب بريد؛ لإرسالها إلى وزارة الإنتاج الحربي، مشددا على أن أي مواطن لن يقدم استمارة التحديث لن يستطيع صرف المقررات التمونية له بعد 30 يونيو.

من ناحية أخرى، تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط 864 سلع مختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.


 

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التحرير

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