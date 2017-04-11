صور.. محافظ القليوبية يضع لافتة الشهيد «الحارثي» على مدرسة بمسقط رأسه

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شارك اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، في رفع لافتة تحمل اسم الشهيد النقيب محمد نجيب الحارثي، على مدرسة طحلة الثانوية بنات.

وقال "عشماوي"، إن قرار إطلاق اسم الشهيد على مدرسة بمسقط رأسه؛ تكريمًا له وتخليدًا لذكراه، موجهًا حديثه لزوجة الشهيد قائلا: "الدولة لا تنسى أبناءها الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن".

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واستشهد النقيب محمد نجيب الحارثي في أحداث تفجيرات الهرم منذ أشهر قليلة، حيث إنه متزوج، وله ثلاثة أبناء، أكبرهم طالب بكلية الحقوق، وطفلان بالمرحلة الابتدائية والحضانة.