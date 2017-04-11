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16 أبريل.. أولى جلسات إعادة محاكمة زهير جرانة في قضية "تراخيص الشركات"

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16 أبريل.. أولى جلسات إعادة محاكمة زهير جرانة في قضية "تراخيص الشركات" 16 أبريل.. أولى جلسات إعادة محاكمة زهير جرانة في قضية "تراخيص الشركات"

مصراوي Masrawy

زهير جرانة وزير السياحة الأسبق

كتب- طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سرى الجمل، اليوم الثلاثاء، جلسة 16 أبريل الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، في قضية إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون، أمام الدائرة الثالثة جنايات القاهرة.

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة في وقت سابق، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيا في إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إصدار تراخيص لشركات سياحة".

وكانت النيابة العامة، نسبت إلى وزير السياحة السابق زهير جرانة بصفته موظفا عموميا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته واصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق.

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