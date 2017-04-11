بالصور.. إقبال ضعيف من الناخبين على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل

شهدت اللجان الانتخابية بدائرة "تلا - الشهداء" بمحافظة المنوفية، إقبالًا ضعيفًا من المواطنين، حتى ظهر اليوم الثلاثاء، على التصويت في الانتخابات التكميلية على مقعد محمد أنور السادات عقب إسقاط عضويته بمجلس النواب.

وخلت بعض اللجان من الناخبين وسط توقعات بزيادة أعداد المصوتين عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية وخروج الموظفين.

ويبلغ عدد الناخبين بالدائرة 409 ألف و566 ناخبًا في 104 مقرات انتخابية، تضم 192 لجنة انتخابية بالمركزين.

وقال اللواء عمرو عزمي، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، إن غرفة عمليات المحافظة تابعت عملية فتح اللجان من التاسعة صباحًا ومستمرة فى المتابعة مع مركزى تلا والشهداء، وتعمل على تذليل جميع العقبات والمشكلات التى ترد من غرف العمليات بمركزى تلا والشهدا، كما تم تخصيص أرقام تليفونات لتلقى البلاغات بغرفة العمليات بالمحافظة.

وكان محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، قد أسقطت عضويته من مجلس النواب في فبراير الماضي، بدعوى تقديم تقارير وبيانات سرية لمنظمات حقوقية في الخارج.