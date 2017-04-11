أخبار عاجلة

رسمياً || السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية و3 أيام عطلة للجامعات الأسبوع المقبل -
إهانة أمير قطر في جنوب أفريقيا -
بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها -
عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. إقبال ضعيف من الناخبين على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اللجان الانتخابية (1)اللجان الانتخابية (1)

اللجان الانتخابيةاللجان الانتخابية

اللجان الانتخابية (3)اللجان الانتخابية (3)

اللجان الانتخابية (4)اللجان الانتخابية (4)

المنوفية - مروة فاضل

شهدت اللجان الانتخابية بدائرة "تلا - الشهداء" بمحافظة المنوفية، إقبالًا ضعيفًا من المواطنين، حتى ظهر اليوم الثلاثاء، على التصويت في الانتخابات التكميلية على مقعد محمد أنور السادات عقب إسقاط عضويته بمجلس النواب.

وخلت بعض اللجان من الناخبين وسط توقعات بزيادة أعداد المصوتين عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية وخروج الموظفين.

ويبلغ عدد الناخبين بالدائرة 409 ألف و566 ناخبًا في 104 مقرات انتخابية، تضم 192 لجنة انتخابية بالمركزين.

وقال اللواء عمرو عزمي، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، إن غرفة عمليات المحافظة تابعت عملية فتح اللجان من التاسعة صباحًا ومستمرة فى المتابعة مع مركزى تلا والشهداء، وتعمل على تذليل جميع العقبات والمشكلات التى ترد من غرف العمليات بمركزى تلا والشهدا، كما تم تخصيص أرقام تليفونات لتلقى البلاغات بغرفة العمليات بالمحافظة.

وكان محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، قد أسقطت عضويته من مجلس النواب في فبراير الماضي، بدعوى تقديم تقارير وبيانات سرية لمنظمات حقوقية في الخارج.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص