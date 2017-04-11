محافظ جنوب سيناء يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيستين

شرم الشيخ - أحمد السيد:

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى كنيسة موسى النبي و ماري مرقس بمدينة طور سيناء، حيث قدم واجب العزاء في شهداء الوطن جراء الحادث الأليم بكنيستي طنطا والإسكندرية.

كان في استقبال المحافظ القس مينا سعد وعدد من كبار القساوسة، فيما رافق المحافظ اللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة، وقائد اللواء 313، ورئيس مدينة طور سيناء، ورجال الأزهر والأوقاف، وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية له، أن هذه الأحداث الإرهابية لن تؤثر على وحدة المسلمين والمسيحيين المصريين.

وأعرب عن أسفه لهذا الحادث الأليم الذي أوجع قلوب المصريين جميعًا، مشيرًا إلى أن يد الإرهاب تستهدف تدمير الإنسانية دون التمييز أو الانتماء إلى أي من الأديان السماوية، داعيًا الله العزيز القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.