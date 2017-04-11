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وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرش

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وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرش وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرش

مصراوي Masrawy

الدكتور هشام عرفات

كتب- عبدالله قدري:

قرر وزير النقل الدكتور هشام عرفات، تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة لتصبح نصف جنيه بدلًا من جنيه واحد.

وقال مصادر بمترو الأنفاق لمصراوي، الثلاثاء، إن القرار وصل إليهم من جانب الوزير، بتخفيض سعر قيمة التذكرة لذوي الاحتياجات، وبذلك يتم استثنائهم من قرار الزيادة الأخير.

وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، طبقت منذ أسابيع الأسعار الجديدة لتذكرة المترو الموحدة لكافة المراحل.

ويبلغ السعر الجديد للتذكرة 2 جنيه بشكل موحد لكافة المراحل، و1.5 جنيه للفئات المستحقة لنصف التذكرة، وجنيهًا واحدًا لذوي الاحتياجات الخاصة، قبل أن يتم تخفيضها لتصبح نصف جينه، بقرار من وزير النقل.​

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مصراوي Masrawy

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