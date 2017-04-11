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الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001

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الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001

التحرير

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اتفق مسئولو اتحاد الكرة، على تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001، والذي تقرر تشكيله بدلًا من منتخب 2002.

ويرى مسئولو الجبلاية أنه لا داعي للاستعجال في اختيار المدير الفني خاصة وأن أول مشاركة رسمية للمنتخبات الوطنية مواليد 2001 مازال أمامها أكثر من عام، ومن المنتظر أن يحسم اتحاد الكرة اسم المدير الفني بعد شهرين أو ثلاثة، كما اتفق ايضًا مسئولو الجبلاية على عدم مناقشة اسم المدير الفني الجديد للمنتخب الأوليمبي غدًا.

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كما كشف مصدر لـ "التحرير" باتحاد الكرة، أن اجتماع مجلس الجبلاية غدًا، لن يتطرق لمناقشة المدير الفني لمنتخب 2001 أو الأوليمبي، قائلآ  إن الاجتماع غدًا سيشهد مناقشة تشكيل لجان البطولة العربية ورؤساء كل لجنة فيهم، حيث من المقرر تشكيل لجنة إعلامية ومسابقات ولجنة حكام للبطولة.

وتقام البطولة في الفترة من 21 يوليو المقبل وحتى 5 أغسطس المقبل في القاهرة والإسكندرية بمشاركة 12 فريقًا يتم تقسيمهم إلى 3 مجموعات.

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التحرير

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