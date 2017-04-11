الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر

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يستضيف نادي الاتحاد السكندري نظيره الأهلي، اليوم الثلاثاء، باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

الحكم

ويقود المباراة تحيكميًا وفق ما أعلنته لجنة الحكام الرئيسية، الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح وهاني خيري، فيما سيكون عمرو الشناوي حكماً رابعاً.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني الإسباني خوان خوسيه ماكيدا، المركز التاسع، برصيد 30 نقطة.

من جانبه يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري الممتاز، بقيادة مديره الفني حسام البدري، برصيد 58 نقطة.

ويسعى «الأهلي» لمواصلة الانتصارات، حيث أن الفريق لم يتلق أي هزيمة حتى الآن في الجدول، فيما يأمل ماكيدا في استكمال الصحوة مع الفريق السكندري.

أرقام تاريخية

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تشير الأرقام إلى أن الأهلي والاتحاد تواجها في 146 مباراة سابقًا في جميع البطولات سواء رسمية أو غير رسمية، فاز المارد الأحمر في 96 مباراة، وفاز سيد البلد في 21 مباراة، وفرض التعادل نفسه في 29 مباراة.

وسجل لاعبو النادي الأهلي في تلك المواجهات 250 هدفًا يتصدرهم حسام حسن بـ 13 هدفًا، ويعد عدد اللاعبين المسجلين في مرمى سيد البلد 100 لاعب، فيما سجل لاعبو الإتحاد في تلك المواجهات 94 هدفًا، يتصدرهم محمد الديبة بـ 9 أهداف، ويعد عدد اللاعبين المسجلين في مرمى المارد الأحمر 33 لاعبًا.

ويعد عصام الحضري من جانب النادي الأهلي الأكثر مشاركة أمام الاتحاد بـ 26 مباراة، فيما يعد محمد الديبة الأكثر مشاركة من جانب الإتحاد امام الأهلي بـ 7 مباريات.

ويحمل المارد الأحمر أعلى عدد من الانتصارات المتتالية بين الفريقين في 10 مباريات، فيما يعد أكبر عدد من الأنتصارات المتتالية لفريق سيد البلد ثلاث مباريات فقط.

كما أن النادي الأهلي يحمل أعلى عدد من المباريات المتتالية بدون هزيمة أمام الاتحاد في 39 مباراة، فيما يعد أكبر عدد من المباريات المتتالية بدون هزيمة للإتحاد من المارد الأحمر كانت 6 مباريات فقط.

كما سيستضيف فريق بتروجيت نظيره الانتاج الحربي فى تمام الساعة الثالثة مساء اليوم باستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة ذاتها، ويدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة نادر قمر الدولة ويعاونه محمد حسن وشريف التباع، وعمرو عبد الفتاح حكماً رابعاً.

ويحتل بتروجيت بقيادة المعلم حسن شحاتة المركز السادس برصيد 33 نقطة، بينما يحتل الانتاج الحربي بقيادة مختار مختار المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.