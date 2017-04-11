وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك

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ينطلق معرض نيويورك الدولي للسيارات خلال أيام قليلة، ويحظى بمتابعة إعلامية وجماهيرية من الطراز الأول، لاسيما وأنه يعد إحدى الواجهات الرئيسية لطرح أحدث الإصدارات والتقنيات التي تبتكرها الشركات المتخصصة في إنتاج السيارات على مستوى العالم.

وتسعى العديد من الشركات للتنافس على زعامة المعرض الدولي، وذلك في إطار مشاركتها بالإصدارات التي تلقى القبول لدى السوق العالمي، غير أن معالم مشاركات تلك الكيانات العملاقة المتخصصة في مجال السيارات بدت مغايرة عما اعتاد الجمهور عليه في السنوات الأخيرة، وبهذا السياق، تستعرض صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية مجموعة من أبرز معالم معرض نيويورك الدولي..

الدفع الرباعي

لا شك أن العديد من الشركات بدأت تهتم بشكل أساسي بتصنيع السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" التي تعمل بنظام الدفع الرباعي، وهو الأمر الذي بدا واضحًا من خلال سعيها لتصنيع إصدارات كبيرة الحجم، مثل "رينج روفر فيلر" و"فولفو XC60” و"جيب جراند شروكي تراكهوك".

السيارات الخضراء

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تسعى العديد من الشركات للدخول بقوة في مجال التنافس لتصنيع السيارات النظيفة، وإنتاج إصدارات تتواكب مع المعدلات المنصوص عليها من الجهات المعنية، حيث تعكف العديد من الشركات وعلى رأسها شيفروليه لإنتاج إصدارات نظيفة مثل "بولت" وغيرها من النسخ الكهربية والهجين للسيارات الشهيرة.

الأداء

لم تعد المحافل الدولية للسيارات مجالًا للتنافس بين الإصدارات السيدان العادية، ولكن يظهر معرض نيويورك أملًا جديدًا يتلخص في اعتماد الكيانات العملاقة في مجال تصنيع السيارات على إصدارات ذات كفاءة أدائية واضحة، على غرار "هوندا سيفيك Type R".

السيدان

بنفس المنطق السائد لدى العديد من الشركات في نسق إنتاجها للسيارات الرياضية ذات القدرات العالية، طال التغيير الطابع الهادئ للإصدارات السيدان، بالشكل الذي يتوافق مع احتياج الأسواق العالمية الكبرى، وبعيدًا عن المواصفات التقليدية للمحركات.

