آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا»

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واحد من النجوم المتخصصين في غناء "المهرجانات"، وهو لون موسيقى شعبي انتشر مؤخرًا بمصر يعتمد على الإيقاع السريع، وحقق نجاحًا كبيرًا، وكان لفريق "8%" فضلًا في انتشار هذا النوع بمصر، وتكون الفريق من ثلاث مطربين، هم أوكا وأورتيجا وشحتة كاريكا.

وبين ما هو حقيقي وما هو زائف، تعرض "شحتة كاريكا" منذ دخوله المجال الفني لعدد من الأزمات نستعرضها فيما يلي..

1- شيكات بدون رصيد

تداول البعض مؤخرًا أنباء تفيد باحتجاز "شحتة كاريكا" من قبل السلطات الإماراتية في دبي وترحيله إلى القاهرة بسبب تورطه في قضية "شيكات بدون رصيد"، وهو ما نفاه المنتج ومنظم الحفلات "وليد منصور"، موضحًا أن شحتة تواجد بالإمارات لمدة 9 أيام أحيا خلالها ثلاث حفلات ثم عاد إلى القاهرة، وهو ما أكده أيضًا "أحمد مرزوق" مدير أعمال "أوكا وأورتيجا وشحتة كاريكا"، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله مجرد شائعات تطارده خاصة بعد القبض على أوكا وأورتيجا واتهامها بالتهرب من أداء الخدمة العسكرية وتزوير القيد العائلي.

2- إفساد الذوق العام

بمجرد ظهور شحتة كاريكا وفرقته الغنائية على الساحة، اتهم بعض النقاد الفريق بإفساد الذوق العام بأغاني المهرجانات وتقديم إيحاءات مبتذلة، وهاجمهم الملحن "حلمي بكر" عدة مرات، ووصف أغاني المهرجانات بـ"السفالة"، مؤكدًا أنها لا تمت للفن بصلة.

رّد "كاريكا" على تلك الاتهامات اللاذعة في لقاء سابق ببرنامج "مننا وعلينا" عبر فضائية "النهار اليوم"، قائلًا: "أغانى المهرجانات سر سعادة الناس.. وجميع أغانينا هادفة وملناش في العُرب والمقامات إحنا بندلع الناس من خلال اللعب في الأوتوتيون".

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وأضاف: "لو مشينا ورا كلام الناس هنتعب.. "الناس حبت المهرجانات وإحنا بناكل عيش".

3- حادث كاد يعرضه للوفاة

في سبتمبر من عام 2014، تعرض شحتة كاريكا وأوكا وأورتيجا لحادث سير قوي أثناء توجّههم لإحياء إحدى الحفلات، حيث انقلبت السيارة التي كانوا يستقلونها، وتم نقلهم إلى المستشفى أصيبوا بجروح ولكنهم نجوا من الموت.

4- عصام كاريكا

أبدى الملحن والمطرب "عصام كاريكا" في عام 2012 استياءه الشديد بعد ظهور "شحتة كاريكا"، حيث إنه حمل نفسه اسمه دون وجود علاقة بينهما، وقال "عصام كاريكا": "لا أعرف من أين يأتي كل فترة شخص يستغل اسمي ليشتهر به على حسابي، فقد سمعت منذ فترة عن شخص يدعى "أحمد كاريكا" ثم "علي كاريكا" وحتى "شحتة كاريكا"، وأنا لا أعرفهم من قريب أو من بعيد، وليس أمامي الآن بعد أن زاد الأمر عن حده، إلا أن استشير المحامي الخاص بي في الشكل القانوني لمنعهم من ذلك، لأن واجبي أن أدافع عن اسمي"، وتابع: "مفيش غير كاريكا واحد بس هو أنا".