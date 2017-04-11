16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي»

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حل الفنان حميد الشاعرى ضيفًا على برنامج "تعشب شاي" أمس الإثنين والذى تقدمه الفنانة غادة عادل على قناة "dmc"، وكشف خلال الحلقة عن العديد من جوانب حياته الشخصية مصرحًا بعدة تصريحات مثيرة نستعرضها فيما يلى..

1- دخول الفن صدفة

قال "الشاعري" إنه دخل الفن عن طريق الصدفة، مشيرًا إلى أنه أثناء سفره في الخارج لدراسة الطيران سجل خمس أغاني، وقام بعمل نسخة لأصدقائه الذين عرضوا الأغاني على شركة إنتاج كبيرة، وقامت بعمل الألبوم له، ووقع معها 6 سنوات.

رفض والده للغناء

رفض والده فكرة الغناء وكان يتمنى أن أصبح طبيبًا أو مهندسًا، قائلًا: "أنا الأخ الـ7 من 13 أخ، وعيلتي في جين متعلق بالفن، وسمعت أن جدي كان قارئًا للتواشيح الدينية".

العمل مع الهضبة

وعن تعاونه مع الهضبة عمرو دياب في ألبوم "ما بلاش نتكلم في الماضي"، قال إنه يحب العمل معه ويرجو لو جمعه به عمل جديد على نحو ما قدموا في الماضي، مؤكدًا أنه لا يختار أغانيه بسهولة.

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منعه من الغناء

كشف "الشاعري" عن تفاصيل منعه من الغناء بأمر من نقابة الموسيقيين 4 سنوات متتالية، قائلًا: "قرار منع الغناء جاء لنسياني دفع اشتراك النقابة وقيمته 16 جنيهًا، في الوقت الذي كنت أكلف فيه الألبوم 40 ألف جنيه".

موقف طريف مع مصطفى قمر

روى "الكابو" كما يطلق عليه محبوه موقفًا طريفًا حدث بينه وبين المطرب مصطفى قمر عقب تسجيل أحد ألبوماته، وأثناء وجوده في الاستوديو فوجئ بمصطفى قمر يلعب كوتشينة مع المخرج، قائلًا: "فوجئت بمصطفى قمر يقولى بتعرف تلعب الكوتشينة قلت له: طبعًا، فقال: تعالى لاعبنى، قلت له: بس أنا مش بلعب ببلاش، فقال اللى أنت عايزه، فقلت له: نلعب على الأغنية اللى أنت بتسجلها، فوافق وبالفعل لعبت معه وكسبته، وكان اسمها سيدى..سيدى".

رسالة للشعب الليبي

وجه الشاعري خلال الحلقة رسالة للشعب الليبي، قائلًا: "وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع، افهموها"، وغنى: "شرف ليا أقول أنا ليبي".