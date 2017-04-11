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بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر

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مصراوي Masrawy

مسابقة بوابة الابتكار (1)مسابقة بوابة الابتكار (1)

مسابقة بوابة الابتكار (2)مسابقة بوابة الابتكار (2)

مسابقة بوابة الابتكار (3)مسابقة بوابة الابتكار (3)

مسابقة بوابة الابتكار (4)مسابقة بوابة الابتكار (4)

مسابقة بوابة الابتكار (5)مسابقة بوابة الابتكار (5)

مسابقة بوابة الابتكار (6)مسابقة بوابة الابتكار (6)

مسابقة بوابة الابتكار (7)مسابقة بوابة الابتكار (7)

مسابقة بوابة الابتكار (8)مسابقة بوابة الابتكار (8)

مسابقة بوابة الابتكار (9)مسابقة بوابة الابتكار (9)

الأقصر – محمد محروس:
شارك محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، في مسابقة "بوابة الابتكار" التي أقيمت بمكتبة العامة بالمحافظة، ضمن خطة دعم وإصلاح التعليم الفني "TVETII"، التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع محافظة الأقصر.

وأوضح محمد عباس، مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر، أن عدد المشروعات التي شاركت بالمسابقة بلغ 108 مشروعات، تضمنت أفكارا متنوعة من الأطفال والشباب المشارك، وشملت المسابقة أبناء محافظات الأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر، تحت رعاية "أكاديمية البحث العلمي".

وأكد محافظ الأقصر على ضرورة دعم مثل هذه المسابقات العلمية، التي تسهم في تطوير الفكر الشبابي، وتبني الأفكار البناءة التي تخدم المجتمع.

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