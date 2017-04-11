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واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم

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واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم

مصراوي Masrawy

واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء ات

واشنطن (أ ف ب)
أعلن المسؤول الجديد عن هيئة تنظيم الاتصالات في الولايات المتحدة الاثنين رفضه مشروعا بدأ في 2013 بهدف السماح للمسافرين باجراء اتصالات هاتفية من جوالاتهم اثناء رحلاتهم الجوية.

وقال اجيت باي الذي عين في نهاية فبراير على راس الهيئة الاتحادية للاتصالات "ان سحب هذا المقترح نهائيا سيكون نصرا للامريكيين عبر البلاد، الذين هم مثلي يحبذون الهدوء على ارتفاع 30 الف قدم".

ومنعت الولايات المتحدة منذ 1991 الاتصالات الهاتفية اثناء الطيران خشية تداخل الاتصالات بين الطيارين والمراقبين الجويين.

لكن في 2013 تبنت الهيئة الاتحادية للاتصالات مقترحا للسماح لشركات الطيران باعتماد شبكات هاتفية جوالة لتمكين المسافرين من ارسال رسائل نصية قصيرة وايضا اجراء اتصالات.

وقال باي ان المقترح الذي كان لاقى معارضة نواب وطيارين، وضع وفق "تصميم سيئ"، مشيرا الى انه اصدر مذكرة "للتخلي" عنه نهائيا. وقبول المذكرة شبه محسوم.

واضاف "لا اعتقد ان المضي في هذا المشروع يصب في المصلحة العامة"، مؤكدا انه يؤيد موقف الطيارين والمضيفين.

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