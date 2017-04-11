مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل

الموصل- (د ب أ ):

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم الثلاثاء بأن نحو 38 مدنيا عراقيا قتلوا جراء انفجار منازل مفخخة تخضع لسيطرة داعش وسط مدينة الموصل ، 400 كم شمالي بغداد.

وقال الرائد عبدالله عبد الملك من قيادة شرطة نينوى لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن عناصر داعش أقدمت على تفخيخ منطقة الكور القديمة خشية تقدم القوات العراقية وأن عددا منها انفجرت مما تسبب بمقتل نحو 38شخصا بينهم اطفال ونساء وكبار سن، وتدمير عدد من المنازل وإحراق عدد من السيارات.

وأضاف أن جثث الضحايا مازالت تحت الانقاض مع صعوبة اخماد النيران المندلعة .

وتتواصل عمليات القوات العراقية بالموصل بعد سيطرتها في شهر يناير الماضي على الجانب الأيسر في إطار عملية الموصل التي انطلقت في شهر أكتوبر الماضي.

وتواجه القوات العراقية وقوات التحالف الدولي اتهامات بالمسؤولية عن مقتل مئات المدنيين خلال العمليات الدائرة في الموصل.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان إن ما لا يقل عن 307 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 273 آخرون منذ منتصف فبراير الماضي، عندما بدأت القوات الحكومية التي تدعمها الولايات المتحدة هجوما لطرد تنظيم داعش من الجانب الأيمن من الموصل .