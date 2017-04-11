وزير الداخلية التركي: انفجار ديار بكر وقع خلال إصلاح مركبة

اسطنبول - (د ب أ):

صرح وزير الداخلية التركية سليمان صويلو بأن انفجار ولاية ديار بكر وقع خلال إصلاح مركبة في مركز صيانة لقوات مكافحة الشغب التابعة لمديرية أمن الولاية، ما قد يعني استبعاد فرضية وقوع هجوم.

وأسفر الانفجار عن دفن شخص تحت الأنقاض وإصابة آخر بجروح خطيرة. كما أسفر عن إصابة ثلاثة آخرين.

ووقع الانفجار بمنطقة باغلر بولاية ديار بكر التي يشكل الأكراد الأغلبية فيها.

ويأتي الانفجار قبل خمسة أيام فقط من الاستفتاء المقرر على تعديلات دستورية توسع الصلاحيات الرئاسية.