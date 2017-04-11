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موسكو : تنظيم "داعش" يخطط لهجمات إرهابية في روسيا

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موسكو : تنظيم "داعش" يخطط لهجمات إرهابية في روسيا موسكو : تنظيم "داعش" يخطط لهجمات إرهابية في روسيا

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مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف

موسكو - (أ ش أ):
كشف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف اليوم، الثلاثاء، عن وجود معلومات عملياتية تؤكد تحضير قياديي تنظيم داعش لأعمال إرهابية في روسيا.

وقال بورتنيكوف، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب اليوم، : "تتوفر حاليا العديد من المعلومات التي تشير إلى أن قادة المجموعات الإرهابية التي تنشط في الشرق الأوسط ضمن تنظيم داعش تعد خططا لتنفيذ هجمات إرهابية في مناطق مختلفة من العالم بما في ذلك في روسيا"، مشيرا إلى أنه تم خلال العام الماضي إحباط 16 هجوما إرهابيا في 9 مدن روسيا وتصفية 46 خلية إرهابية.

وأضاف : "تم خلال العام الماضي إحباط 16 هجوما إرهابية في موسكو، بطرسبورج، كراسنويارسك، تولا، أوفا، سوتشي، نوفوسيبيرسك، ونيجني نوفجورود".
وأكد أن أفراد الخلايا الإرهابية كانوا من مواطني آسيا الوسطى.

وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية على الحدود الروسية لمنع تسلل الإرهابيين إلى روسيا، لافتا إلى أن هجوم سان بطرسبورج أظهر أن الجهود الأمنية الروسية في مكافحة الإرهاب لا تتناسب مع الأخطار الموجودة بشكل كامل.

ولفت بورتنيكوف إلى أنه تم اعتقال 8 أشخاص بعد هجوم مترو أنفاق سان بطرسبورج وجميعهم أعضاء في خلايا إرهابية سرية، موضحا أنه تم إلقاء القبض على 6 من هؤلاء الأشخاص في سان بطرسبورج وعلى اثنين في موسكو وجميعهم منحدرون من آسيا الوسطى.

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