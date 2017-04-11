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أوباما يشارك في يوم الكنيسة البروتستانتية بألمانيا

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أوباما يشارك في يوم الكنيسة البروتستانتية بألمانيا أوباما يشارك في يوم الكنيسة البروتستانتية بألمانيا

مصراوي Masrawy

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

برلين- (د ب أ):

يعتزم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما التوجه إلى ألمانيا في مايو المقبل للمشاركة في يوم الكنيسة البروتستانتية، حسبما أكدت مصادر كنسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يعلن منظمو الاحتفالية، التي ستقام في العاصمة برلين ومدينة فيتنبرج، تفاصيل برنامج الزيارة في وقت لاحق اليوم.

ومن المتوقع أن يشارك في يوم الكنيسة البروتستانتية خلال الفترة من 24 حتى 28 مايو المقبل 140 ألف زائر في برلين، كما من المتوقع أن يحضر 200 ألف زائر القداس الختامي للاحتفالية في فيتنبرج.

تجدر الإشارة إلى أنه تحل في هذا العام الذكرى السنوية الخمسمئة لحركة الإصلاح الديني في أوروبا. وكان عالم الدين الألماني مارتن لوثر ألّف عام 1517 نظرياته الخمسة والتسعين المناهضة لصكوك الغفران، وعلقها على باب كنيسة فيتنبرج الألمانية.

يذكر أن أوباما، الذي سلم مهام سلطته للرئيس الأمريكي دونالد مطلع العام الجاري، كان ينتمي في السابق إلى طائفة كنسية في شيكاغو.

وكانت آخر زيارة قام بها أوباما لبرلين كرئيس أمريكي في نوفمبر الماضي.

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