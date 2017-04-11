محافظ المنيا يطالب بتوفير أراض بالمجان في "وادي السرارية"

المنيا ــ ريمون الراوي:

طالب عصام البديوي، محافظ المنيا، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بدراسة إمكانية توفير أراض بالمنطقة الصناعية بمنطقة "وادي السرارية" بالمجان، تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 158 لسنة2016، والعمل على توصيل المرافق اللازمة بتلك المنطقة، لفتح المجال أمام المستثمرين، لإقامة مزيد من المشروعات لرفع معدلات الاستثمار والتنمية في المحافظة.

وأكد المحافظ في اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، عُقد اليوم الثلاثاء، على ضرورة تشجيع نمو صناعة الرخام وتلبية احتياجات الاستثمار بالمحافظة، والاستفادة من المواد الخام الموجودة بالمحافظة، والحفاظ عليها بدلاً من نقلها للمناطق الصناعية خارج المحافظة.

من جهته، أوضح محمود سعد، مدير المنطقة الصناعية، في تصريحات صحفية، أن هذا الطلب جاء بعد تقدم العديد من المستثمرين بطلبات، للحصول على أراض للاستثمار في مجال تقطيع الرخام وطحن كربونات الكالسيوم، وعدم توافر أراض بخلية مواد البناء في المنطقة الصناعية بالمطاهرة، لافتًا إلى أن محافظة المنيا تمتلك ضمن الحدود الإدارية عدة مواقع محجرية للرخام وكربونات الكالسيوم وخامات محجرية أخرى، تُستخدم في صناعة الحديد والصناعات الأخرى، ما يجعل المحافظة واعدة بتلك الصناعات.