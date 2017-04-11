بالصور.. تسريب امتحان الجبر بنظام "البوكليت" على "فيسبوك" بعد نصف ساعة من بدايته

كتب- محمود مصطفى:

تداول طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، الثلاثاء، صور من الامتحان التجريبي بنظام "البوكليت" لمادة الجبر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد نصف ساعة من بدء الامتحان.

وبدأت الامتحانات التجريبية بنظام "البوكليت" لطلاب الشهادة الثانوية بقسميها "علمي - أدبي"، أمس الاثنين على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور عباس شومان - وكيل الأزهر، إنه سيتم التشديد على اللجان لمنع الغش وتسريب الامتحانات.

وأشار "شومان" - في تصريحات صحفية لمصراوي - إلى أنه أصدر تعليماته للمُراقبين بأن تُعامل الامتحانات التجريبية معاملة اختبارات نهاية العام، من حيث الرقابة والتشديد، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة.

ولفت وكيل الأزهر، إلى أن الامتحانات التجريبية تجعل الطلاب تعتاد على شكل ورقة الأسئلة، حتى يتيسر لهم أداؤها بشكلٍ جيد خلال امتحانات آخر العام.

ومن المقرر أن تنتهي الاختبارات التجريبية بنظام "البوكليت" بجميع المعاهد اليوم الثلاثاء.