وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

كتب- أحمد علي:

أعلن المستشار عُمر مروان - وزير مجلس النواب، أنه تم الاتفاق مع كافة الوزارات على تخصيص مندوبين عنها، لتلقي طلبات النواب، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين الحكومة والبرلمان، للتيسير على النواب.

وأشار "مروان" - في بيان، اليوم الثلاثاء -إلى أن هؤلاء المندوبين سيتواجدون بمقر البهو الفرعوني بمجلس الشورى، بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا.

وأكد وزير مجلس النواب، أن هؤلاء المندوبين بدوا بالفعل في ممارسة مهام عملهم أمس الاثنين.