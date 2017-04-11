فيراتي يحلم بانضمام نيمار لباريس سان جيرمان

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أكد اللاعب الإيطالي ماركو فيراتي، بأن نيمار يتواجد في نفس المكانة حاليا مع ليونيل ميسي، معربا عن رغبته في أن ينضم النجم البرازيلي لصفوف باريس سان جيرمان، حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وأوضح فيراتي أن نيمار لا يزال صغيرًا في السن وكان حاسما للغاية في مباراة دوري أبطال أوروبا الأخيرة التي جمعت بين برشلونة وباريس سان جيرمان متوقعا أن يصبح لاعبا عظينا في المستقبل.

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الجدير بالذكر أن نيمار جدد تعاقده مع برشلونة العام الماضي حتى صيف 2021، ونجح اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في تسجيل 15 هدفا هذا الموسم في 38 مباراة خاضها في جميع المسابقات من بينهم 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.