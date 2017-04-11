بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير

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تفقد اللواء محمد ناجي، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة الشمال، عددًا من اللجان الانتخابية بمركز أبو كبير، وذلك لشغل مقعد الدائرة بعد تعيين الدكتور علي المصيلحي، وزيرًا للتموين، ضمن التعديلات الوزارية الأخيرة.





واطمأن "ناجي"، على جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين، وشدد على قوات الشرطة باليقظة التامة؛ لمنع وقوع أي عمليات عنف تستهدف تكدير صفو العملية الانتخابية.

كما تم الاستعانة بالكلاب البوليسية لتمشيط اللجان، والتأكد من عدم وجود أي أجسام غريبة، وسط إقبال ضعيف من قبل الناخبين.





ويتنافس على المقعد 10 مرشحين، حيث يحق لـ 252 ألف ناخب التصويت بـ128 لجنة فرعية موزعة على 97 مقرًا انتخابيًا.