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بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير

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بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير

التحرير

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تفقد اللواء محمد ناجي، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة الشمال، عددًا من اللجان الانتخابية بمركز أبو كبير، وذلك لشغل مقعد الدائرة بعد تعيين الدكتور علي المصيلحي، وزيرًا للتموين، ضمن التعديلات الوزارية الأخيرة.

إقبال محدود على اللجان الانتخابية بأبو كبير 2
 

واطمأن "ناجي"، على جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين، وشدد على قوات الشرطة باليقظة التامة؛ لمنع وقوع أي عمليات عنف تستهدف تكدير صفو العملية الانتخابية.

إقبال محدود على اللجان الانتخابية بأبو كبير 8

كما تم الاستعانة بالكلاب البوليسية لتمشيط اللجان، والتأكد من عدم وجود أي أجسام غريبة، وسط إقبال ضعيف من قبل الناخبين.

اللواء محمد ناجى مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير 1
 

ويتنافس على المقعد 10 مرشحين، حيث يحق لـ 252 ألف ناخب التصويت بـ128 لجنة فرعية موزعة على 97 مقرًا انتخابيًا.

إقبال محدود على اللجان الانتخابية بأبو كبير 4

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التحرير

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