عميد «طب الإسكندرية» يوضح حالة مصابي تفجير الكنيسة المرقسية

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أكد الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن 4 من مصابي تفجير الكنيسة المرقسية، يلقوع العلاج داخل المستشفى الجامعي.

وقال "عثمان"، في تصريحات للتحرير، إن حالتين بغرفة العناية المركزة، واستمرار حالتين بمستشفى "ناريمان" للعظام، مؤكدا مغادرة باقي المصابين.

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وأشار عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، إلى أنه تم توفير أكياس الدم والأدوية اللازمة لكافة الحالات التي دخلت المستشفي خلال اليومين الماضيين، لافتا بإجراء عمليات جراحية لـ3 حالات بمستشفى مارمرقس الملحقة بكنيسة القديسين.

كان الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أعلن خروج 21 مصابا من إجمالي 48 مصابا، بواقع 19 حالة بالمستشفى الجامعي، وحالتين من مستشفى مصطفى كامل العسكري، موضحا أن 28 مصابا يتلقون العلاج بمستشفيات الشرطة، الرئيسي الجامعي، ومصطفى كامل العسكري.