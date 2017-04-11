استقرار حالة مصابي تفجير طنطا.. و«بولا» يصارع الموت

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كتب - محمد عباس:

أكد الدكتور هشام توفيق، المشرف العام على المستشفيات الجامعية بمدينة طنطا، استقرار حالة مصابي حادث تفجير كنيسة مار جرجس قائلا "تجاوزت مرحلة الخطورة".

وأوضح " توفيق"، أن جميع المصابين الذين استقبلتهم المستشفى الجامعي، تماثلوا للشفاء، وغادروها باستثناء 18 حالة تحت الملاحظة.

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وأشار إلى أن مستشفى الطوارئ الجامعي، لعبت دورًا هاما في إنقاذ حياة الكثير من المصابين، حيث أنها استقبلت غالبية الحالات عقب التفجير مباشرة، حيث تم تزويدها بفريق طبي معاون من أقسام المستشفى الداخلي والمستشفيات التابعة للجامعة.





بدوره، قال الدكتور محمد الشبيني، مدير مستشفى الطوارئ الجامعي، إن مصابين اثنين يتلقيان العلاج بالمستشفى، بخلاف اثنين بالمستشفى الفرنساوي، أحدهما في حالة خطرة يدعى "بولا جورج"، تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة؛ نظرا لإصابته بالمخ.