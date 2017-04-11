نواب «25-30»: إحالة «تيران وصنافير» للجنة التشريعية إحراج لأعضاء البرلمان

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أكد نواب تكتل "25-30" بالبرلمان، أنهم فوجئوا باستغلال لحظة الانشغال بتفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، لتمرير اتفاقية تيران وصنافير وإحالتها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأوضح نواب التكتل أنهم يتمسكون بحكم المحكمة الإدارية العليا، الذي يمنع أي جهة من النظر في أوراق هذه الاتفاقية المعدومة، ودون حتي انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا للفصل في القضية المزعومة، و غير الصحيحة أمام محكمة الأمور المستعجلة.

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وقال بيان صادر التكتل، اليوم الثلاثاء، إن هذه الإحالة تؤكد على إصرار هيئة مكتب المجلس على إحراج أعضاء المجلس ووضعهم في مواجهة مع جموع الشعب المصري، التي عبرت وبشكل واضح وحاسم عن إيمانها بمصرية الجزيرتين.



وأكد نواب التكتل على موقفهم الثابت من رفض عرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب، خاصة بعد حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان الاتفاقية ومصرية تيران و صنافير، فضلا عن اصطفاف التكتل مع جموع الشعب في الدفاع عن مصرية الجزيرتين.

وختم البيان، بالقول: "نعاهد شعبنا أننا سنقدم كل ما نملك للدفاع عن الأمانة التي حملنا إياها، والوفاء مع زملائنا بقسم الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه".