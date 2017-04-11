لجنة حقوق الإنسان تكشف حقيقة معاقبة أهالي الإرهابيين

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كشف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حقيقة فرض عقوبة على أقارب الإرهابيين، موضحًا أنه "تم طرح ذلك بالفعل، ولكن كان الرد أن لدينا مبدأ مهما وهو شخصية العقوبة، من يرتكب جريمة يعاقب عليها، وغير شخصه فلا يعاقب أحد من ذويه".

أضاف عابد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "DMC": "العمليات الإرهابية تثير غضب النواب كبقية أبناء الشعب، وما قيل عن فرض عقوبة على أقارب الإرهابيين نابع من ذلك الغضب، لكن إحنا مش هنخلى العقوبة تمتد إلى الأب والأخ والأخت والأم، وإلا نكون خرجنا عن ميثاق العقوبة".

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وكان النائب عصام الصافي، عضو مجلس النواب، قد طالب فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أمس الإثنين، بمعاقبة أقارب الإرهابي من الدرجة الأولى، نظرًا لكونهم لم يبلغوا عنه وهم يعلمون أنه إرهابي.