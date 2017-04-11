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أمين العاصمة بـ«المحافظين»: إقامة المعارض ضرورة لاستقطاب المشترين الأجانب

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أمين العاصمة بـ«المحافظين»: إقامة المعارض ضرورة لاستقطاب المشترين الأجانب أمين العاصمة بـ«المحافظين»: إقامة المعارض ضرورة لاستقطاب المشترين الأجانب

التحرير

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أكد خالد الشافعي، أمين العاصمة لحزب المحافظين، أهمية التوسع في إقامة المعارض الخارجية والداخلية في ، وذلك بهدف استقطاب المشترين الأجانب والتوسع في توقيع العقود التصديرية، التي تعطي المنتجات المصرية ثقلًا لدى الأسواق الخارجية، مع التركيز على أهمية العودة للسوق الإفريقي خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه سوق استهلاكي كبير ونتمتع بعدد من المزايا أهمها سهولة الوصول إلى تلك الأسواق.

وأضاف الشافعي، اليوم الثلاثاء، أن استقدام مشترين من إفريقيا وعقد لقاءات ثنائية لهم في مصر، من شأنه توفير المزيد من الفرص التصديرية للمصنعين في مصر، وذلك يعتبر أحد الأطروحات المهمة التي لابد من التوسع فيها خلال الفترة المقبلة لإعادة المنتج المصري للمنافسة، وكذلك زيادة القاعدة التصديرية والمتحصلات من العملة الأجنبية والتي تراجعت بصورة كبيرة في السنوات الخمس الماضية.

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وتابع أنه لابد من التوسع خلال وضع استراتيجية تنمية الصادرات في إقامة الأسواق والمعارض الخارجية، وكذلك المعارض الداخلية، لأن كل جنيه يتم إنفاقه لدعم الصادرات سيعود في صورة عملة صعبة خلال فترة زمنية قليلة لن تتجاوز السنة المالية.

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التحرير

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