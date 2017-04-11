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الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية

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الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية

مصراوي Masrawy

الرئيس السوداني عمر البشير

الكويت - (د ب أ):

وصل الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الثلاثاء إلى دولة الكويت في زيارة رسمية تستمر ليومين.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن البشير سيجري خلال الزيارة مباحثات رسمية مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويرافق البشير وفد رسمي يضم كلا من وزير رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي ووزير الكهرباء والموارد المائية ووزير الاستثمار وعدد من كبار المسؤولين.

كان البشير شارك مؤخرا في الفعاليات الختامية لمناورات التمرين الجوي السعودي-السوداني المشترك "الدرع الأزرق1" بين القوات الجوية الملكية والقوات الجوية السودانية.

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