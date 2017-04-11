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موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا

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موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا موعد مباريات التصفيات النهائية لدوري مراكز شباب كرة القدم بالمنيا

مصراوي Masrawy

مديرية الشباب والرياضة

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، اليوم، بدء التصفيات النهائية للدور الـ32 لدوري مراكز الشباب لكرة القدم للعام 2016-2017، على مستوى الجمهورية في الفترة من 11 وحتى 13 أبريل الجاري، حيث تقام التصفيات على أرض المنيا.

وقال الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إن جدول مباريات التصفيات النهائية يضم 3 مباريات، تقام الأولى اليوم بمركز شباب مطاي بين مركز شباب كوم الضبع بقنا ومركز شباب السلام بالسويس، والمباراة الثانية غدا بنادي المنيا الرياضي بالمنيا الجديدة، بين مركزي شباب الخارجة بالوادي الجديد والبرامون بالدقهلية.

أما المباراة الثالثة فتقام الخميس، بين مركز شباب الدلجون بالغربية ومركز شباب جرجا بسوهاج بنادي المنيا الرياضي بالمنيا الجديدة.

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