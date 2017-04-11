لـ"معاكسته" الطالبات على "فيس بوك".. إيقاف عضو هيئة تدريس "كفر الشيخ" عن العمل

كفر الشيخ - إسلام عمار

قرر الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إحالة "س.ح" عضو هيئة التدريس بكلية الآداب بالجامعة، للتحقيقات، وإيقافه لمدة 3 أشهر، أو لحين انتهاء التحقيق معه، ومنعه من التدريس أو الاشتراك في التصحيح، أو أعمال الكنترول للفرقتيين الثانية والثالثة بالكلية.

جاء القرار، بسبب إجراء عضو هيئة التدريس، حوارات مع عدد من الطالبات بالكليه، تنطوي على عبارات، وألفاظ غير لائقه تخدش الحياء، والآداب العامة، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لا تتماشي مع مايجب أن يتحلي به عضو هيئة التدريس، وتعد خروجًا عن مقتضى الواجب الوظيفي والتقاليد الجامعية.

وذكر بيان صادر عن الجامعة، اليوم الثلاثاء، حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن عدد من طالبات الفرقه الثانية، والثالثة، تقدمن بشكوى لرئيس الجامعة، وأتهمن فيها، عضو هيئة التدريس المذكور، بالتحرش بهن لفظيًا، وتهديدهن، بتكرار الرسوب، في المقررات التي يدرسها لهن، ويطلب منهن مقابلتهن، فيما قدمن المستندات التي تثبت ذلك.

وكشف البيان أن أستاذ جامعى بكلية الحقوق جامعة طنطا، تولى التحقيقات، مع عضو هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ، المتهم بالتحرش لفظيًا بالفتيات، أوصي بإيقافه، حتى أصدر رئيس الجامعة قراره السابق، بحسب نص قانون الجامعات، حماية للطالبات الشاكيات، وعدم التأثير عليهن في إبداء أقوالهن، وعلى حقهن في الإستعانة بشهود لإثبات شكواهن.