ضبط صياد يستخدم المبيدات الزراعية لصيد أسماك بحيرة ناصر

أسوان ـ إيهاب عمران:

ضبطت شرطة مسطحات السد العالي، صيادا بحوزته كمية من المبيدات الزراعية، تزن 40 كيلو جرام، و100 متر من الغزل المخالف ومولد كهربي.

تلقى اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان، إخطارا بضبط "أحمد. غ. أ"، 31 سنة، صياد ومقيم بدائرة مركز البرلس في كفر الشيخ، وبحوزته بندقية خرطوش و4 مواتير ومولد كهربائي و100 متر غزل مخالف، وكمية من المبيدات الزراعية تزن 40 كيلو جرام، لاستخدامها في صيد الأسماك من بحيرة ناصر.