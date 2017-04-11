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وصول 367 سائحًا ميناء سفاجا لزيارة المعالم السياحية بالأقصر وأسوان

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مصراوي Masrawy

وصول السائحون ميناء سفاجاوصول السائحون ميناء سفاجا

وصول السائحون ميناء سفاجا (2)وصول السائحون ميناء سفاجا (2)

وصول السائحون ميناء سفاجا (3)وصول السائحون ميناء سفاجا (3)

وصول السائحون ميناء سفاجا (4)وصول السائحون ميناء سفاجا (4)

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السويس - حسام الدين أحمد:

استقبل ميناء سفاجا، صباح اليوم الثلاثاء، السفينة السياحية SILVER CLOUD وعلى متنها 247 سائحًا من مختلف الجنسيات و120 يمثلون الطاقم البحري، وبلغ طول السفينة 172 مترًا بعرض 25 مترًا وغاطس 6 أمتار، وجنسيتها بهاماس قادمة من ميناء صلالة بسلطنة عمان، وذلك لزيارة المعالم الأثرية بمدينتي الأقصر وأسوان.

من جهته، قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في تصريحات صحفية: "إن رجال الشرطة أنهوا إجراءات الجوازات ووصول السائحين على متن السفينة، وقدموا لهم الورود وتبادلوا معهم وربان السفينة الهدايا التذكارية".

ونزل السائحون بصالات الوصول الجديدة لإنهاء كافة إجراءات التفتيش والجمارك وسط تعزيزات أمنية.

من جانبه، وجّه اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، مدير الميناء بضرورة التنسيق مع كافة أعضاء المجتمع المينائي ومجلس مدينة سفاجا لتقديم كافة التسهيلات وتيسير الإجراءات، والتنسيق مع الشركات والتوكيلات الملاحية لتوفير أتوبيسات مكيفة لنقل السائحين من داخل الميناء لاستكمال جولاتهم.

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