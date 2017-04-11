جميل: جولات ميدانية بمديريات المحافظات استعدادًا لتطبيق لائحة "الخدمة المدنية"

كتبت- ندى الخولي:

قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه سيقوم بجولات تفقدية في مديريات التنظيم والإدارة بمختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة في إطار استعدادات الجهاز لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 .

وأشار جميل إلى أن أولى جولاته ستكون في محافظة الشرقية الخميس المقبل، حيث من المقرر أن يلتقي مع اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، وقيادات مديرية التنظيم والإدارة، لبحث أوجه التعاون بين الجهاز والمحافظة لرفع مستوى العمل الإداري والوقوف على التحديات والصعوبات التي تعترض عمل المديرية.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه حريص على الاستماع إلى كل الرؤى والمقترحات التي يمكن من خلالها تذليل كل العقبات والصعوبات أمام كافة المديريات فضلا عن تلك التي تساهم في رفع مستوى الإنتاج والأداء والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في المحافظات المصرية.

كما طالب جميل، متلقي الخدمات والمتعاملين مع مديريات التنظيم والإدارة في مختلف المحافظات بتقديم أرائهم وعدم التردد في عرض مشاكلهم سواء من خلال مكتب خدمة المواطنين في مقر الجهاز أو على الموقع الإلكتروني للجهاز، مشددا على أنه يتم النظر بعين الاعتبار في كل الأراء والشكاوى التي ترد إلى الجهاز.