«خُدها ياولدي».. كيف جمعت والدة الأبنودي بين الحبيبين «الخال» و«نهال كمال»

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ظل عازفًا عن الزواج بعد فشل تجربته الأولى مع مخرجة الأفلام التسجيلية التي ظفرت بلقبه وراء اسمها ليكون "عطيات الأبنودي" بدلًا من "عطيات عوض"، ولعل ذلك ما أغضب "الخال" حتى آخر يوم في وفاته، إشفاقًا منه ربما على زوجته الثانية، وحب عمره التي هي أحق بذلك اللقب من الأولى، ومع ذلك لم تعبأ السيدة نهال كمال بالألقاب، وظلت محتفظة باسمها الذي عرفها به جمهور الإذاعة والتليفزيون، وقت أن كانت تعمل مذيعة في "ماسبيرو".



طوى الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي صفحة الزواج من حياته، وقرر أن يأتنس بأشعاره وبوالدته السيدة "فاطمة قنديل"، أو كما كان يناديها "فاطنة جنديل" بلهجته الصعيدية فلم تكن له أمًّا فقط، بل كانت صديقته ومعشوقته من نوع خاص، ولعل كلماتها هي التي تسببت في وقوع ذلك الزواج الذي أثار عاصفة من الجدل في الوسط الثقافي والفني، وصل إلى حد وصفه بـ"الذئب الذي التهم قطعة اللحم البيضاء"، باعتبار أن "نهال" تصغره بعشرين عامًا، إلى جانب إثارة التساؤلات حول السبب الذي جمع "الصعيدي" بابنة المدينة التي تعمل بالتليفزيون.

البداية كانت في المركز الثقافي الفرنسي بالإسكندرية، حينما حضرت "نهال" أمسية شعرية لـ "الأبنودي"، وفيها ألقى "الخال" قصدة بعنوان "الخواجة لمبو"، فانبهرت بالكلمات وبلون الشعر الجديد الذي لم تألفه أذناها من قبل، وغادرت دون لقاء الشاعر الكبير.

مرت السنوات وعملت "نهال" مذيعة بالتليفزيون وأثناء تحضيرها لبرنامج عن المواهب الشعرية الشابة، تذكرت ذلك الشاعر المميز الذي أبهرها بقيدة "الخواجة لمبو"، فاستعانت به كي يقيّم المواهب الجديدة، ومن حينها نشأت علاقة صداقة بين الاثنين، كانت تنظر فيها "نهال" إلى "الأبنودي" كما ينظر التلميذ إلى أستاذه، خاصة وأن "الخال" اعتاد على مصادقة الكثيرات، وكان يعتبرهن بمثابة بناته، فلم يكن قد رزقه الله أبناءً من زوجته الأولى السيدة "عطيات"، فعوض ذلك بتبني ابنة الشاعر يحيى الطاهر عبد الله، والتي عاشت مع زوجته الأولى بعد انفصالهما.

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وفي يوم حضرت من الصعيد الحاجة "فاطمة قنديل" لزيارة نجلها الشاعر في منزله، وكان "الأبنودي" قد نسي تلك الدعوة التي قد وجهها إلى "نهال" لزيارته في بيته، فغادر لقضاء أمر ما تاركًا والدته في شقته، وحضرت "نهال" في الميعاد ولكنها لم تجد "الأبنودي" بل وجدت الحاجة "فاطنة"، وقضت معها اليوم وتناولا "البط" على الغداء ثم غادرت.

حضر الأبنودي إلى المنزل فسردت له والدته أمر زيارة تلك الفتاة التي أسمتها "أنهال"، وأخذت تعدّد في محاسنها أمام نجلها، ثم قالت له متغزلة في المذيعة الشابة: "أما بنت يا عبد الرحمن.. جوهرة والله.. يا سلام على البنت يا ولاد والله ما شفت زيها"، ثم سكتت لبرهة وقالت له: "خُدها يا ولدي"، فرد عليها مندهشًا: "آخد مين دي زي بنتي"، فعاودت الرد عليه: "في الجواز مفيش بنتي وولدي.. أنا كنت 11 سنة واتجوزت أبوك كان زي النخلة وخلفناكم.. بقولك إيه وحياة فاطنة جنديل دي أم عيالك".

لم ينتظر "الأبنودي" كثيرًا حتى نقل عرض والدته إلى "نهال"، التي أجرى معها مكالمة هاتفية بعد عودة والدته إلى الصعيد، وأخبرها بأنها تريده أن يتزوجها، فما كان من "نهال" سوى أن صُدمت من وقع الخبر، وتوقف الاثنان عن تبادل الاتصالات لمدة أسبوع، وخلال تلك الفترة سألت "نهال" نفسها سؤالًا وهو: "ليه لأ؟"، وكان ذلك السؤال بداية إتمام مشروع الزواج الذي وقع في منتصف الثمانينات، وأثمر عن ابنتين هما "آية، ونور".