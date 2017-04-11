أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر

التحرير

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تشهد سوق السيارات بشكل عام داخل مصر ارتفاعًا فى الأسعار لاسيما بعد اتخاذ الحكومة قرار تعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهو الأمر الذي أدى إلى عزوف الكثيرين عن شرائها واتجاه البعض بديلًا عن ذلك للسيارات المستعملة.

وفي هذا السياق، تحرص "التحرير" على تقديم تغطية خاصة لحركة سوق السيارات المستعملة في الحي العاشر بمدينة نصر، ونستعرض فى التقرير التالى أسعار أهم هذه الإصدارات..

هيونداي فيرنا

واحدة من أشهر الإصدارات في السوق المصرية والتي تحظى بقبول فئات واسعة من الجمهور، لاسيما وأن أسعارها تتناسب مع طبيعة الأحوال الاقتصادية للمصريين، وتتراوح أسعار إصداراتها الأوتوماتيك من 2010 وحتى 2016 من 110 آلاف جنيه و160 ألف جنيه، أما النسخ المانيوال فتعرض بأسعار تتراوح من 100 ألف جنيه و150 ألف جنيه لنفس الموديلات.

هيونداي إلنترا

تلقى السيارة قبول واسع منذ أن ظهرت بثوب جديد في 2010، وتتراوح أسعار إصداراتها من 2011 وحتى الآن من 140 ألفًا إلى 250 ألف جنيه.

نيسان صني

استطاعت أن تظهر بقوة منذ انطلاق الشكل الجديد في السوق المصرية عام 2014، ويتراوح سعرها من 2010 وحتى 2016 بين شريحة 100و180 ألف جنيه.

نيسان قشقاي

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تتراوح أسعار إصداراتها موديلات 2012 وحتى 2016 من 250 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر شارك

ظهر الإصدار الأحدث من "لانسر" والمعروف بـ"القرش" في السوق المصرية عام 2014، واستطاع أن يحقق نجاحات ملموسة، وتتراوح أسعار السيارة المستعملة من 190 ألف جنيه إلى 235 ألف جنيه.

كيا سيراتو

واحدة من أشهر السيارات في مصر، والتي تمثل المنافس الرئيسي لسيارة "هيونداي إلنترا"، ويتراوح سعر إصداراتها خلال عام 2011 وحتى 2016 من 150 ألفًا إلى 310 آلاف جنيه.

شيفروليه أوبترا

نجح الشكل الجديد في الظهور بقوة بالسوق المصرية، وتتراوح أسعار إصداراتها لموديلات 2010 وحتى 2015 من 110 آلاف إلى 200 ألف جنيه.