أخبار عاجلة

رسمياً || السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية و3 أيام عطلة للجامعات الأسبوع المقبل -
إهانة أمير قطر في جنوب أفريقيا -
بالفيديو || زوجة منفذ تفجير الكنيسة المرقسية تفجر مفاجآت في أول لقاء اعلامي لها -
عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار السيارات
  3. التحرير

أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تشهد سوق السيارات بشكل عام داخل ارتفاعًا فى الأسعار لاسيما بعد اتخاذ قرار تعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهو الأمر الذي أدى إلى عزوف الكثيرين عن شرائها واتجاه البعض بديلًا عن ذلك للسيارات المستعملة.

وفي هذا السياق، تحرص "التحرير" على تقديم تغطية خاصة لحركة سوق السيارات المستعملة في الحي العاشر بمدينة نصر،  ونستعرض فى التقرير التالى أهم هذه الإصدارات..

هيونداي فيرنا

واحدة من أشهر الإصدارات في السوق المصرية والتي تحظى بقبول فئات واسعة من الجمهور، لاسيما وأن أسعارها تتناسب مع طبيعة الأحوال الاقتصادية للمصريين، وتتراوح أسعار إصداراتها الأوتوماتيك من 2010 وحتى 2016 من 110 آلاف جنيه و160 ألف جنيه، أما النسخ المانيوال فتعرض بأسعار تتراوح من 100 ألف جنيه و150 ألف جنيه لنفس الموديلات.

هيونداي إلنترا

تلقى السيارة قبول واسع منذ أن ظهرت بثوب جديد في 2010، وتتراوح أسعار إصداراتها من 2011 وحتى الآن من 140 ألفًا إلى 250 ألف جنيه.

نيسان صني

استطاعت أن تظهر بقوة منذ انطلاق الشكل الجديد في السوق المصرية عام 2014، ويتراوح سعرها من 2010 وحتى 2016 بين شريحة 100و180 ألف جنيه.

نيسان قشقاي

شاهد أيضا

تتراوح أسعار إصداراتها موديلات 2012 وحتى 2016 من 250 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر شارك

ظهر الإصدار الأحدث من "لانسر" والمعروف بـ"القرش" في السوق المصرية عام 2014، واستطاع أن يحقق نجاحات ملموسة، وتتراوح أسعار السيارة المستعملة من 190 ألف جنيه إلى 235 ألف جنيه.

كيا سيراتو

واحدة من أشهر السيارات في مصر، والتي تمثل المنافس الرئيسي لسيارة "هيونداي إلنترا"، ويتراوح سعر إصداراتها خلال عام 2011 وحتى 2016 من 150 ألفًا إلى 310 آلاف جنيه.

شيفروليه أوبترا

نجح الشكل الجديد في الظهور بقوة بالسوق المصرية، وتتراوح أسعار إصداراتها لموديلات 2010 وحتى 2015 من 110 آلاف إلى 200 ألف جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص