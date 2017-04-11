تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

كتب- مصطفى المنشاوي:

وقّع دكتور حسن عبد المجيد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، بروتوكول تعاون مع رضوان أحمد رضوان، مدير عام مؤسسة أركان للتجارة، وذلك لتسويق منتجات الإنتاج الحربي بالمملكة العربية السعودية.

أوضح عبد المجيد، أن البروتوكول يستهدف فتح مجالات أوسع لتصدير منتجات الإنتاج الحربي للخارج والدول المجاورة، حيث تقوم "أركان" بموجب البروتوكول بتسويق الأسلحة والذخائر والأجهزة والمعدات التى تنتجها شركات الإنتاج الحربي أو المشروعات التى تقوم بتنفيذها داخل المملكة العربية السعودية.

من جانبه أشاد رضوان بالإمكانيات والخبرات الصناعية والتكنولوجية والهندسية العريقة التي يمتلكها "الإنتاج الحربي" في مجالات التصنيع الحربي والتي تمكنه من ملاحقة التطور في إنتاج الأسلحة والذخائر والمعدات والأجهزة وقطع الغيار بدرجة عالية من الدقة والجودة.