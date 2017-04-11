حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة»

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آحال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، "شركات قطع الغيار الخاصة بقوقعة الأذن" إلى جهاز حماية المنافسة لمخالفتها قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وصرح يعقوب، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الجهاز تلقى شكوى من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بشأن تضرر بعض زارعي القوقعة الإلكترونية من الأطفال فاقدي السمع من احتكار عدة شركات لقطع الغيار الخاصة بالقوقعة، حيث تقوم الشركات برفع أسعار قطع الغيار والصيانة بشكل مبالغ فيه.

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وأشار يعقوب إلى أن نص المادة (4) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، تنص على أن "السيطرة علي سوق معنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته على 25% من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك".

واستنكر يعقوب قيام شركات قطع الغيار والصيانة الخاصة بقوقعة الأذن برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ضاربة عرض الحائط بمصلحة المستهلكين من الأطفال فاقدي السمع مما أدي إلى عدم استخدام الأطفال المرضي للقوقعة لعدم قدرة أسرهم على تحمل نفقاتها من صيانة وشراء.