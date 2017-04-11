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«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

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«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين «دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

التحرير

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صرح الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، ومنسق ائتلاف دعم بالمحافظة، إن مسئولية مواجهة الإرهاب لا تقع على جيشنا وشرطتنا وحدهما، بل تقع على كل مصري مسلم ومسيحي كل في موقعه ومكانه، المعلم في مدرسته والاستاذ في جامعته والصحفي في جريدته.

وقال سليم، إن جميع مؤسسات الدولة عليها مسئولية، فالأزهر والأوقاف والتعليم والشباب والثقافة والإعلام والفن والأحزاب والجامعات والمحليات، مسؤلون جميعًا عن مكافحة الإرهاب، خاصة أن كل هذه المؤسسات دورها أهم من الأمن، لأن الأمن له دور وقائي يسهم في منع حدوث الجريمة قبل وقوعها.

وأضاف أن من أهم القرارات التي أعلنها الرئيس في ختام مجلس الدفاع الوطني، تشكيل مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف بقانون يحدد صلاحياته، متوقعًا أن يحقق هذا المجلس أهدافه المنشودة والتي تتمثل في اقتلاع التطرف من جذوره.

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وأكد سليم أن الشعب كله لا يجب أن يترك الجيش والشرطة وحدهما في مواجهة الإرهاب فالجميع عليه مسئولية تصحيح المفاهيم الخاطئة، والتي يبثها المتطرفون من وقت لآخر، وللأسف الشديد يصل المتطرفون لبعض الشباب المريض قبل مؤسسات االدولة الدينية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى إن حالة الطوارئ ستتيح للسلطة التنفيذية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقب المشتبه فيهم للحد من وقوع أي جرائم.

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التحرير

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